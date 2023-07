Filho do ex-jogador Válber, que atuou por Vasco, Palmeiras e Corinthians, entre outros times brasileiros, o atleta chegou ao Esmeraldino em setembro do ano passado e atuou na Copa Goiás Sub-20, no estadual e no Brasileiro da categoria, além da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, em que o Goiás fez campanha histórica, sendo eliminado apenas na semifinal para o Palmeiras, que foi o campeão da edição. Ao todo foram 18 partidas, um gol e uma assistência pelo Verdão do Oeste.