Após registro de goteiras no Old Trafford, internet relembra alfinetada de CR7 ao United: ‘Pararam no tempo’

Cristiano Ronaldo retornou ao Manchester United em 2021. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/05/2024 - 16:59 • Manchester (ING)

Recentemente, circula na internet um vídeo em que torcedores registram goteiras no Old Trafford, estádio do Manchester United. Além da situação precária na parte externa do estádio, posteriormente, surgiu um novo vídeo do vestiário dos visitantes, que também foi afetado pelas fortes chuvas da cidade após o duelo contra o Arsenal. Veja:

Com o assunto em alta, internautas relembraram uma entrevista de Cristiano Ronaldo, feita em 2022, em que o português detonava a estrutura do Manchester United. A fala foi feita em entrevista à 'TalkTV'.

- Surpreendentemente, nada mudou desde 2009. Eu vi muitas coisas que já tinha visto quando tinha 20, 21, 22 anos. Infelizmente, não ouve mudança alguma: da piscina até a academia, as coisas são as mesmas.

Cristiano Ronaldo atuou por pouco mais de uma temporada em seu retorno ao Manchester United. OLI SCARFF / AFP

O astro ainda comparou a situação do clube com as estruturas de Real Madrid e Juventus, por onde atuou posteriormente.

- Em condições de tecnologia de nutrição, treino e recuperação, o Manchester United está muito atrás em relação a Real Madrid e Juventus. É surpreendente que um clube desta dimensão não esteja no mais alto nível de desenvolvimento.

Após retornar aos Red Devils em 2021, Cristiano Ronaldo saiu no meio da temporada seguinte e rumou ao futebol saudita. Com direito a lugar entre os reservas e briga com o treinador Erik ten Hag, a saída do Gajo no retorno à Inglaterra foi absolutamente conturbada e a história de amor entre as duas partes ficou manchada.

Na sua segunda passagem pelo Manchester United, Cristiano Ronaldo marcou 27 gols e deu cinco assistências em 54 jogos. Apesar das estatísticas satisfatórias, o retorno foi visto como um fracasso.