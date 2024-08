Leverkusen perde na Bundesliga e vê invencibilidade cair após 35 jogos

Bayer Leverkusen foi derrotado em casa







Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 16:38 • Rio de Janeiro

Logo na segunda rodada da atual temporada da Bundesliga, a marca histórica do Bayer Leverkusen chegou ao fim. Após 35 jogos do campeonato local, a equipe de Xabi Alonso perdeu. Em casa. E de virada. Vitória do RB Leipzig por 3 a 2.

Frimpong, aos 38'/1ºT, abriu o placar, e Grimaldo, aos 44'/1ºT, ampliou. O primeiro tempo, porém, terminou com Kampl diminuindo o prejuízo aos 51 minutos.

Na segunda etapa, Openda empatou aos 12 minutos e virou o placar aos 34. Vitória do Leipizig e fim da invencibilidade de um campeonato de mais uma rodada do Campeonato Alemão.

O jogo foi marcado também pelo chute que Haidara, do Leipzig, recebeu no rosto, ao tentar afastar a bola. Ele chegou a ficar desacordado e foi substituído. Boniface, do Leverkusen, acabou advertido com cartão amarelo.