Após deixar o São Paulo, James Rodríguez deve reforçar time da La Liga

Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 09:43 • Rio de Janeiro

Após rescindir o seu contrato com o São Paulo, James Rodríguez pode retornar à Espanha. Segundo informações do jornal 'Marca', o Rayo Vallecano estuda a possibilidade de fazer a oferta pelo jogador, que chegaria como principal reforço da equipe no ano de seu centenário.

Segundo a publicação do diário, o presidente Martín Presa já pensa em uma engenharia financeira para tentar contratar o atleta. Porém, todos no clube sabem que a negociação é complicada, já que James vem sendo especulado também em outros clubes depois do excelente desempenho na Copa América.

A saída do colombiano do São Paulo foi acertada nesta terça-feira (31), em acordo por ambas as partes. O impasse principal da negociação era o preço das luvas pagas ao colombiano. Entretanto, o valor, que girava em torno de R$10 milhões, foi deixado de lado pelo atleta, que planeja retornar ao futebol europeu.

James Rodríguez reencontrará a La Liga depois de 10 anos, quando defendeu o Real Madrid durante uns anos, depois de se destacar na Copa do Mundo no Brasil, no auge de sua carreira. Na Europa, ele também atuou por Porto, Monaco, Bayern de Munique, Everton e Olympiacos.

James Rodríguez foi eleito o melhor jogador da Copa América 2024 (Foto: Logan Riely / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O meia foi eleito o melhor jogador da Copa América na campanha que rendeu à Colômbia o vice-campeonato e ao camisa 10 o recorde de assistências de uma única edição da competição, com seis.

Entretanto, seu desempenho desde que chegou ao clube paulista não foi dos melhores: de todos os confrontos são-paulinos em 2024, o atleta participou de apenas oito. Ele foi titular em apenas dois e, nos outros seis, saiu do banco de reservas. Vestindo a camisa, ele marcou dois gols e deu quatro assistências, em 22 jogos.