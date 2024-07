Quarteto de ataque do São Paulo alcança boa marca em 2024; veja números

Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 31/07/2024 - 04:15 • São Paulo (SP)

O atual quarteto titular de atacantes do São Paulo formado por Calleri, Luciano, Lucas e Ferreira conquistou uma marca interessante após a vitória do time sobre o Goiás, por 2 a 0, pelo jogo de ida das oitavas de final pela Copa do Brasil. Juntos, os quatro jogadores balançaram as redes 40 vezes.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Na partida contra o time goiano, Luciano e Calleri foram os responsáveis por balançar as redes no Morumbis. A dupla, aliás, tem 23 gols nesta temporada, sendo 13 marcados pelo artilheiro do time em 2024, Luciano, e 10 anotados pelo argentino.

➡️Projete a tabela de classificação da Copa do Brasil com o simulador do Lance!

Além dos dois, o meia-atacante Lucas Moura e o atacante Ferreira também têm colaborado para o bom desempenho do ataque tricolor. O camisa 7 de Luís Zubeldía tem nove bolas na rede, enquanto o companheiro vem logo atrás, com oito.

Luciano decisivo em mata-matas

O atacante Luciano tem 19 gols e nove assistências em 48 jogos de mata-matas, finais ou duelos eliminatórios pelo Tricolor. Ele, aliás, é o terceiro maior artilheiro do clube neste século, com 80 gols, atrás apenas de Rogério Ceni, com 112, e Luis Fabiano, com 212.