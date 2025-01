La Masia decide, e Barcelona está na final da Supercopa da Espanha

O Barcelona garantiu vaga na decisão da Supercopa da Espanha após vencer o Athletic Bilbao por 2 a 0, em Jidá, na Arábia Saudita. Os gols do triunfo da equipe treinada por Hansi Flick foram marcados por dois jogadores revelados nas categorias de base do time catalão: Gavi e Lamine Yamal. Agora, o Barça espera o vencedor do duelo entre Real Madrid e Mallorca, na próxima quinta (9), para saber o adversário na decisão.

Athletic Bilbao 0x2 Barcelona: como foi o jogo?

O primeiro tempo foi marcado pela pouca inspiração de ambas as equipes. O Barcelona teve mais a posse de bola, porém não conseguiu agredir em volume a bem postada defesa do Athletic. Apesar disso, a única chegada blaugrana com perigo resultou em gol: após boa jogada coletiva, Balde aproveitou um buraco no lado esquerdo adversário e cruzou com precisão para Gavi abrir o placar. Após sair atrás, o time de Ernesto Valverde foi mais presente no ataque, porém, não conseguiu voltar ao empate.

Porém, se a presença no campo de defesa adversário nos minutos finais da primeira etapa gerou esperanças, o Barcelona jogou um balde de água fria nos planos da equipe basca logo aos sete minutos do segundo tempo: após ótimo passe de Gavi, Yamal dominou com maestria e finalizou de forma oportunista ao gol defendido por Unai Simón. A situação ainda ficou mais dramática para os Leões, que distantes do resultado, ainda tiveram dois gols anulados por impedimento na reta final de jogo.

Grande destaque ofensivo do Barcelona na temporada, Raphinha atuou como titular na partida. No primeiro duelo no ano de 2025, o atleta da Seleção Brasileira jogou aberto pela ala esquerda e teve atuação menos participativa do que o habitual em 2024-25, assim como o polonês Robert Lewandowski, substituído aos 28 minutos da segunda etapa.

Gavi comemora gol pelo Barcelona (Foto: Fadel Senna/AFP)

O que vem por aí?

Agora, o Barcelona aguarda o vencedor do confronto entre Real Madrid e Mallorca, nesta quinta (9), que decidirá o outro finalista da competição. A decisão será no domingo (12). Do outro lado, o Athletic Bilbao volta a campo no dia 18 de janeiro, diante do Celta de Vigo, pela 20ª rodada de La Liga.

✅ FICHA TÉCNICA

Athletic Bilbao 0 x 2 Barcelona

Semifinal - Supercopa da Espanha

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 8 de janeiro de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: King Abdullah Sports City, em Jidá (SAU)

🥅 Gol: Gavi (11'/1ºT), Lamine Yamal (7'/2ºT) (BAR)

🟨 Cartões amarelos: Álex Berenguer (ATH) e Jules Koundé (BAR)

BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Wojciech Szczęsny, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Inigo Martínez, Alejandro Baldé, Marc Casadó, Pedri, Raphinha, Lamine Yamal e Gavi; Lewanowski

ATHLETIC BILBAO (Técnico: Ernesto Valverde)

Unai Simón; Inigo Lekue, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Benat Prados, Álex Berenguer, Iñaki Williams, Unai Gómez e Gorka Guruzeta

