Quem é o jogador mais caro do mundo? A pergunta que de vez ou outra aparece na cabeça dos torcedores por todo o planeta tem uma resposta. De acordo com o Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory), o jogador mais valioso é o norueguês Erling Haaland, do Manchester City. O valor estimado do meio-campista é de 245,1 milhões de euros, cerca de R$ 1,3 bilhão.