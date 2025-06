Após briga com Lewandowski, técnico da seleção polonesa renuncia ao cargo

O cabo de guerra entre Lewandowski e Michał Probierz, então técnico da seleção polonesa, parece ter sido vencido pelo atacante do Barcelona. Nesta quinta-feira (12), o treinador da Polônia renunciou ao cargo após um desentendimento com o jogador. Nesta Data Fifa, a seleção venceu da Moldávia e perdeu para a Finlândia sem Lewandowski.

Robert Lewandowski ficou de fora desta última convocação da seleção polonesa alegando não estar nas melhores condições mentais para jogar. Em comunicado oficial publicado pela Federação Polonesa, o técnico afirma que tomou a decisão pensando no melhor para a equipe.

Veja a declaração do técnico Michał Probierz:

— Cheguei à conclusão de que, na situação atual, a melhor decisão para o bem da seleção nacional é a minha renúncia ao cargo de técnico. Exercer essa função foi a realização dos meus sonhos profissionais e a maior honra da minha vida – declara Michał Probierz.

Agradeço muito a todos os meus colaboradores, aos funcionários da Federação Polonesa de Futebol (PZPN). Sempre pude contar com vocês. Agradeço pela confiança ao presidente e à diretoria da PZPN. Agradeço, é claro, a todos os jogadores com quem tive o prazer de me encontrar nessa jornada. Estarei torcendo por todos vocês, pois a seleção é o nosso bem nacional comum. Quero também agradecer aos nossos maravilhosos torcedores. Vocês estão conosco nos bons e maus momentos. Onde quer que a seleção jogasse, era possível ouvir o apoio de vocês – conclui Michał Probierz.

A Federação Polonesa de Futebol agradece sinceramente ao técnico Michał Probierz pela cooperação e dedicação na condução da seleção nacional, desejando sucesso em sua futura carreira profissional.

A seleção polonesa está no grupo G das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo, e atualmente ocupa a terceira colocação, com seis pontos, atrás de Holanda e Finlândia.

Entenda o desentendimento entre Lewandowski e o técnico da seleção polonesa

No último domingo (8), Robert Lewandowski anunciou que não jogaria mais pela seleção polonesa enquanto Michał Probierz permanecesse lá. O atacante do Barcelona já havia recusado a convocação para esta Data Fifa alegando questões físicas e mentais.

Robert Lewandowski, atacante da seleção polonesa (Foto: twtter FC Barcelona)

Horas antes do anúncio do atacante, o treinador anunciou que o novo capitão da seleção seria Zieliński, e não mais o atacante do Barcelona. Após a decisão e parte dos poloneses revoltados com a situação, Lewandowski postou em suas redes sociais uma nota esclarecendo que, enquanto Probierz for o técnico da Polônia, ele não volta a defender a camisa da seleção.

— Considerando as circunstâncias e a perda de confiança no técnico da Seleção Polonesa, decidi, enquanto ele for o treinador, renunciar a jogar pela Seleção da Polônia. Espero ainda ter a oportunidade de jogar novamente para os melhores torcedores do mundo — afirmou Lewandowski em sua conta pessoal no X.

Lewa marcou 85 gols pela Polônia, e é um dos maiores artilheiros de seleções nacionais da história.

