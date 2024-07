Após anúncio de aposentadoria, Thiago Alcântara retorna ao Barcelona

(Foto: Divulgação / Barcelona)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 10:08 • Rio de Janeiro

Pouco tempo após anunciar o fim de sua carreira como jogador de futebol, Thiago Alcântara é contratado para fazer parte da comissão técnica de Hansi Flick, novo comandante do Barcelona. O ex-jogador vai estar com a equipe principal na pré-temporada, que acontecerá nos EUA.

Thiago Alcântara e sua volta para casa

A boa relação com o novo treinador dos Culés facilitou o retorno do espanhol ao clube catalão. Nos tempos de Bayern de Munique, ambos trabalharam juntos na temporada 2019/20, o alemão conquistou a tríplice coroa sob o comando da equipe bávara.

Conhecido pela sua qualidade técnica e entedimento de jogo no meio-campo, a familiaridade de Thiago com a cultura e estilo de jogo do Barcelona serão benéficas para o desenvolvimento dos jogadores mais jovens e para melhorar o desempenho geral da equipe.

Filho de Mazinho, tetracampeão do mundo em 1994 com a Seleção Brasileira, o craque tem raízes espanholas e retorna ao clube depois de 11 anos distante. Moldado e criado na La Masia, o craque fez 100 jogos pelo time profissional do Barça, somando 11 gols e 20 assistências.