(Foto: JAVIER SORIANO / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/05/2024 - 16:29 • Munique (ALE)

O Bayern de Munique está longe de mais um título, desta vez na próxima temporada. Depois de perder para o Hoffenheim por 4 a 2 neste sábado (18), na última rodada da Bundesliga, a equipe de Thomas Tuchel terminou a edição 2023/24 do Campeonato Alemão em 3° lugar, com 72 pontos.

Caso o Bayer Leverkusen vença a Copa da Alemanha após sacramentar o título da liga nacional, quem disputará a Supercopa da Alemanha será o Stuttgart, que ficou em segundo na tabela da Bundesliga.

Consequentemente, os Bávaros perderam a chance de abrir a temporada jogando contra o elenco invencível de Xabi Alonso. Foram 13 anos seguidos jogando o torneio e 7 títulos conquistados durante o período.

(Foto: AFP)

A figura que é mais lembrada pelos torcedores na temporada de 'seca' de títulos do Bayern é Harry Kane. O atacante inglês, apesar de estar sendo o artilheiro do time alemão e da Europa até o momento, com 44 gols, passou pela primeira temporada sem taça do clube de Munique nos últimos 12 anos.

Mesmo sendo um dos melhores jogadores do mundo desde o Tottenham, o jogador de 30 anos nunca conquistou um título. Com a saída do treinador alemão anunciada, o Bayern de Munique busca um novo comandante no mercado para assumir o clube e voltar ao topo da elite do país.