Alex é anunciado como treinador de time europeu

Alex foi ídolo no Fenerbahçe da Turquia (Foto: BULENT KILIC / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/05/2024 - 15:13 • Antália (TUR)

Alex, ex-jogador e ídolo de clubes como Cruzeiro, Palmeiras, Coritiba e Fenerbahçe, foi anunciado como o novo treinador do Antalyaspor, da Turquia. Depois de atuar como técnico das categorias de base e do São Paulo sub-20 por dois anos e comandar o Avaí em 2023, o "Menino de Ouro" terá seu maior desafio à frente de um clube.

20 anos após ser anunciado como jogador do Fenerbahçe, Alex falou sobre sua trajetória na Turquia e o carinho que recebe dos torcedores até os dias de hoje. Tendo feito história no clube, ele conquistou três Campeonatos Turcos, duas Supercopas e uma Copa da Turquia.

- Em 2004 pisei pela primeira vez na Turquia para escrever um pedaço maravilhoso da minha vida esportiva e também da minha vida pessoal. E hoje, 20 anos depois, com o acerto com o Antalyaspor, retorno à Turquia para escrever mais uma página, dessa vez numa posição diferente, do lado de fora do campo como treinador de futebol - comentou Alex, nas redes sociais do Antalyaspor.

Faltando 1 rodada para o fim do Campeonato Turco, a equipe de Antália ocupa o 10° lugar da competição, podendo chegar à 8ª colocação, sem chances de alcançar competições europeias na próxima temporada.

(Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP)

O ex-atleta de 46 anos foi um dos jogadores mais talentosos de sua geração, onde conquistou diversos títulos no Brasil, como a Mercosul, Copa do Brasil e Libertadores do Palmeiras, nos anos de 1998 e 1999, e quando liderou a lendária campanha do Cruzeiro para vencer a tríplice coroa em 2003, com o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e o Mineiro.