Você vestiu a camisa de grandes clubes no Brasil, como Palmeiras, Santos e Náutico. No momento atual de sua carreira, tem o desejo de voltar a atuar no futebol brasileiro?

- Graças a Deus eu pude atuar em grandes times do futebol brasileiro e no momento o meu pensamento é continuar atuando fora do Brasil. Nessa janela cheguei ao Al-Arabi, após uma boa experiência no Al Kholood, e espero ir bem aqui e ajudar o clube nos objetivos da temporada - disse.