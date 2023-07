A Copa do Mundo feminina está prestes a começar e os torcedores terão que lidar com um detalhe inusitado. Com a Austrália e Nova Zelândia sendo os países-sedes, os horários das partidas serão pela madrugada e manhã no Brasil. O Mundial terá início no dia 20 de julho e a Seleção Brasileira vai em busca do título inédito, na despedida de Marta.