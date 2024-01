Além de ter sido líder somando desarmes e interceptações (5) do Fluminense na partida, o atleta foi o 3º jogador que mais acertou passes. O camisa 22 participou da jogada do primeiro gol do Time de Guerreiros com um belo passe para Lelê e quase balançou as redes na segunda etapa com uma finalização ao lado da meta defendida pelo goleiro do Nova Iguaçu.