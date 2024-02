Andreas Pereira tem contrato com o Fulham até o final de 2026. Desde que chegou ao clube londrino, o meia soma 70 jogos, com seis gols marcados e 16 assistências distribuídas. A convocação do Brasil para os amistosos contra a Inglaterra, no dia 23 de março, e diante da Espanha, no dia 26 de março, acontece no próximo dia primeiro, na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro.