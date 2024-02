O ex-jogador alemão Andreas Brehme, que marcou o gol da vitória da Alemanha contra a Argentina na final da Copa do Mundo de 1990, faleceu na madrugada desta terça-feira, aos 63 anos, informou o Bayern de Munique.



