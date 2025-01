André Jardine chega aos 100 jogos pelo América do México

O técnico André Jardine conquistou mais uma marca em sua bem-sucedida trajetória no futebol mexicano ao completar seu 100º jogo pelo América, maior clube do país, nesta terça-feira (28). E, por coincidência, o feito foi atingido em uma vitória por 3 a 0 justamente contra seu ex-clube, o Atlético de San Luis, em duelo válido pela 4ª rodada do Campeonato Mexicano.

continua após a publicidade

+ Guardiola se surpreende com números de treinadores demitidos no Brasil em 2024

Construída com dois gols de Victor Dávila e um de Álvaro Fidalgo, a vitória manteve a equipe de Jardine na liderança invicta da competição, com 10 pontos, e atraiu comentários até mesmo do treinador adversário, o espanhol Domènec Torrent, ex- Flamengo.

- Eu vejo o América melhor que nunca. Melhor que no torneio passado, inclusive, quando foram campeões. Os últimos jogos mostraram isso. São um time excepcional, fortíssimo não apenas ofensivamente, mas na organização defensiva também - disse o atual técnico do Atlético de San Luis, sem economizar nos elogios.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Quis o destino que o 100º jogo fosse justo contra o San Luis, que me abriu as portas aqui no México, e pelo qual guardo também um grande carinho. Fico lisonjeado pelas palavras do Domènec, que são dedicadas não só a mim, mas a todos aqui do clube. A temporada está apenas no começo e é certo que não vamos descansar à sombra do sucesso do passado. Queremos seguir fazendo história- afirmou André Jardine.

continua após a publicidade

À frente do América desde junho de 2023, Jardine já é considerado um dos grandes treinadores da história do futebol do país. Recentemente, o brasileiro, campeão olímpico pela Seleção Brasileira em Tóquio 2020, chegou a receber convites de outras equipes, entre elas o Botafogo, mas optou por seguir no México.

Em seus 100 pelo clube, Jardine conta com números expressivos: 55 vitórias, 26 empates e somente 19 derrotas, com 188 gols marcados e 99 sofridos. Com ele, o América estabeleceu um período de rara hegemonia no México, uma liga tradicionalmente muito competitiva, e já soma seis títulos: o tricampeonato da Liga MX, uma Supercopa MX, uma Campeones Cup e um torneio Campeón de Campeones.

Em toda a história do futebol do país, somente o Chivas, maior rival do América, conseguiu levantar o troféu nacional por quatro vezes seguidas - entre as temporadas de 1959 e 1962. O detalhe é que, naquela sequência, a equipe foi comandada por dois treinadores diferentes: o húngaro Árpád Fekete e o mexicano Javier de la Torre. Portanto, se Jardine conquistar o tetra, conseguirá mais um feito inédito no México.

Na próxima rodada, o América receberá o Juárez, no sábado, às 20h, no Estádio Ciudad de los Deportes, utilizado pelo clube enquanto o Estádio Azteca está em reformas para a Copa do Mundo de 2026.