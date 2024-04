VÍDEO: Moisaco do Bayern em homenagem a Beckenbauer comove torcedores na internet

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/04/2024 - 19:03 • Munique (ALE)

Antes da partida da semifinal da Champions League contra o Real Madrid, nesta terça (30), torcedores do Bayern de Munique prestaram homenagem a Franz Beckenbauer em mosaico de agradecimento. O ex-jogador faleceu no dia 7 de janeiro de 2024.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

(Foto: Reprodução de internet)

Campeão do Mundo em 1974, o 'Kaiser' foi o maior jogador da história do país, além de revolucionar a posição de zagueiro, se tornando o primeiro líbero 'moderno' do futebol. O defensor marcou época no Bayern, onde conquistou 3 Liga dos Campeões, 2 vezes Bola de Ouro, além dos diversos títulos nacionaus com o clube de Munique.

FUT INTERNACIONAL