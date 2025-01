Com show de Mbappé e Rodrygo, Real Madrid goleia e reassume o topo de La Liga

Em atuação de gala da dupla Mbappé e Rodrygo, o Real Madrid venceu o Las Palmas por 4 a 1 pela 20ª rodada de La Liga 2024-25. Autores de três dos quatro gols do resultado, o francês e o brasileiro lideraram a goleada contra o 14º colocado na competição, apesar do desfalque de peso de Vini Jr. na partida. O resultado poderia, inclusive, ter sido ainda mais elástico: os Blancos tiveram três gols anulados pela arbitragem.

continua após a publicidade

Com a vitória, os Merengues reassumem a liderança da competição, com 46 pontos, dois a mais que o vice Atlético de Madrid.

➡️ Permanência de Vini Jr no Real Madrid é incerta, revela jornal

Real Madrid 4x1 Las Palmas: como foi o jogo?

O Real Madrid tomou um susto antes mesmo do ponteiro dar a primeira volta no relógio. Aos 25 segundos de jogo, durante a primeira posse de bola do Las Palmas, o centroavante Fábio Silva se desmarcou de Lucas Vázquez e aproveitou bom cruzamento de Sandro para abrir o placar no Bernabéu. Necessitada do resultado para reassumir a liderança de La Liga, a equipe de Carlo Ancelotti se lançou ao ataque e criou oportunidades de perigo.

Liderado por Rodrygo e Mbappé no lado esquerdo do ataque, o Real Madrid gerava volume de jogo e o gol de empate parecia apenas questão de tempo. Aos 16', após pênalti sofrido pelo brasileiro, o francês converteu a cobrança com tranquilidade e igualou o marcador. Pouco tempo depois, ele iniciou a jogada que terminou no gol da virada: o camisa nove arrancou com a bola e chutou com perigo; Cillesen deu rebote e Vázquez serviu Brahím com o gol livre.

continua após a publicidade

Porém, a tarde era inteira de Kylian Mbappé. Nove minutos após a virada, o astro já tinha anotado outros dois gols - um deles, anulado pelo árbitro de vídeo. Rodrygo, dominante pelo lado esquerdo de ataque, serviu o francês para que ele anotasse o terceiro do Real Madrid na partida. Os tentos deste domingo (19) deram sequência à ótima fase vivida pelo francês: são quatro gols nos últimos três jogos.

Rodrygo e Kylian Mbappé comemoram remontada do Real Madrid contra o Las Palmas, por La Liga (Foto: Javier Soriano/AFP)

Na segunda etapa, a vitória se transformou em goleada. Logo aos 11', Fran García pisou na área e encontrou Rodrygo, que anotou o quarto gol da equipe em Madri. A situação dos visitantes se tornou ainda mais dramática após a expulsão de Benito Ramírez, que acertou uma solada na barriga de Lucas Vázquez. Com um jogador a mais, o Real Madrid manteve a pressão e Carlo Ancelotti promoveu oportunidades para os jovens do elenco, incluindo Endrick, que substituiu Rodrygo aos 39'.

continua após a publicidade

A goleada poderia ter sido ainda mais elástica: o Real Madrid teve três gols anulados, anotados por Valverde e Bellingham. Além disso, o jogo marcou o retorno de David Alaba à zaga do Real Madrid. Aos 31' do segundo tempo, o austríaco substituiu Rüdiger e voltou a jogar após mais de um ano se recuperando de lesão.

O que vem por aí?

Agora, o Real Madrid se prepara para encarar o RB Salzburg, pela sétima rodada da fase de liga da Champions League, na quarta (22). Do outro lado, o Las Palmas enfrenta o Osasuna, pela 21ª rodada de La Liga, na sexta-feira (24).

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid 4x1 Las Palmas

20ª RODADA - LA LIGA

🗓️ Data e horário: domingo, 19 de janeiro de 2025, às 12h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

🥅 Gols: Fábio Silva (1'/1ºT) (LPA); Kylian Mbappé (18'/1ºT e 36'/1ºT), Brahím (33'/1ºT), Rodrygo (11'/2ºT) (RMA)

🟨 Cartões amarelos: Sandro Ramírez (LPA)

🟥 Cartões vermelhos: Benito Ramírez (LPA)

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Thibaut Courtois; Lucas Vázquez (Loren), Raúl Asencio, Antonio Rüdiger (David Alaba), Fran García; Dani Ceballos (Andrés) e Federico Valverde; Brahím Díaz (Arda Güler), Jude Bellingham, Rodrygo (Endrick) e Kylian Mbappé

LAS PALMAS (Técnico: Diego Martínez)

Cillesen; Álex Munoz (Enzo Loidice), Scott McKenna, Juanma Herzog (Benito Ramírez) e Alex Suárez; Mika Marmol, Alberto Moleiro (Manuel Fuster), Kirian Rodríguez, Javier Munoz e Sandro Ramírez; Fábio Silva (Oliver McBurnie)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional