Ancelotti rebate comentário de Guardiola na Champions League: ‘Não farei mágica’

Escrito por Lance! • Publicada em 16/04/2024 - 15:05 • Manchester (ING)

A disputa mais acirrada das quartas de final da Champions League está entre Real Madrid e Manchester, que terá o segundo jogo nesta quarta-feira (17). Na beira do campo, Ancelotti e Guardiola lideram as equipes e duelam como um dos melhores treinadores do mundo.

Em entrevista coletiva às vésperas da decisão, o treinador merengue rebateu o comentário de Guardiola, que disse que o italiano o surpreendeu na primeira partida. Uma das alterações no Real Madrid para a disputa foi a mudança das posições de Vinícius Júnior e Rodrygo.

- Nos conhecemos muito bem. Guardiola pode ficar tranquilo, amanhã não terá magia. Temos que pensar só no jogo de amanhã, ter em conta o que passou há uma semana. Competir, lutar, ter confiança, é o que estamos tentando fazer hoje. Um jogo igual, equilibrado. Tudo pode acontecer. Temos a confiança de ter a qualidade para criar problemas - declarou.

Ainda durante a coletiva, o nome de Erling Haaland foi pauta. Ancelotti respondeu se a participação do atacante norueguês será mais decisiva neste segundo jogo após a má atuação no primeiro duelo, enaltecendo o camisa 9.

- Se falarmos de individualidades, continua sendo um dos jogadores mais perigosos do Manchester City. O fato de não ter aparecido na ida é um mérito da nossa defesa, mas pode ser o melhor do centro do mundo e sempre será perigoso - afirmou.

Real Madrid e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (17), a partir das 16h (de Brasília), no Etihad Stadium, na Inglaterra. A primeira disputa terminou com um empate em 3 a 3.

