Guardiola rebate imprensa e dispara sobre o Real Madrid: ‘Não tenho medo’

Escrito por Lance! • Publicada em 16/04/2024 - 11:31 • Manchester (ING)

Na véspera da partida contra o Real Madrid, pelo jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, Pep Guardiola, comandante do Manchester City, comentou, em entrevista coletiva, sobre o adversário espanhol e rebateu a imprensa quando questionado se teme os merengues. A partida está marcada para esta quarta-feira (17) e as equipes se enfrentam no mata-mata pela terceira temporada seguida.

- Eu os respeito muito, mas não tenho medo. Elogio porque penso assim. Se não acreditam, digo que é um problema de vocês. Se pensam que tudo bem, então tudo bem. Se me vencerem, como já aconteceu muitas vezes, parabenizaremos e muita sorte para o futuro - disse Pep.

- Temos que estar preparados. Só saberemos quem joga ou como joga dez minutos antes do jogo. Precisamos melhorar algumas coisas nas quais não fomos bons na primeira partida. Temos que lhes dar crédito, o Real Madrid não é um adversário qualquer. Mas, temos que impor ao máximo a nossa forma de jogar - acrescentou o técnico dos Cityzens.

- Se ontem jogássemos contra o Madrid, seria diferente de amanhã. Não há dois jogos iguais, eles aprenderam, nós aprendemos. Vamos tentar fazer o que temos que fazer. É o que é, é difícil. Esse é o sonho e o que queremos alcançar - completou o espanhol.

O meia português Bernardo Silva também esteve na coletiva de imprensa, ele comentou sobre a possibilidade de vencer a tríplice coroa novamente e elogiou o seu companheiro Kevin De Bruyne, que sofreu uma indisposição antes da partida e, devido ao seu estádio clínico, acabou preservado pelo treinador e não jogou a partida de ida.

- Quando o Kevin está presente tudo é diferente porque ele é um dos melhores jogadores da nossa geração. Não podemos negar que somos melhores com Kevin. É um grande impulso para nós tê-lo de volta - afirmou Bernardo Silva.

- Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para nos aproximarmos um pouco mais desse objetivo. Estamos felizes por estar nesta posição, mas agora começa a parte mais difícil. Em uma semana, podemos perder as três competições - finalizou o português.

Júlian Álvarez, Pep Guardiola e Kevin De Bruyne (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Para superar os Blancos na quarta-feira em Manchester, o time inglês terá que ser "melhor do que no jogo de ida", em que o jogo terminou no empate em 3 a 3, no Santiago Bernabéu. Guardiola também lembrou que precisarão de "uma boa mentalidade e estar dispostos a sofrer".

