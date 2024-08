Ancelotti faz promessa sobre futuro de Endrick no Real Madrid

(Foto: Sergei GAPON / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 11:32 • Rio de Janeiro

Carlo Ancelotti atualizou a situação de Endrick no Real Madrid. Questionado se o atacante vem tendo problemas de adaptação no clube espanhol, o técnico prometeu os "minutos que merece", em entrevista antes do jogo contra o Valladolid, no domingo (25), pela La Liga.

Contudo, o italiano lembrou ao brasileiro que a concorrência por uma vaga na pesadíssima linha de frente dos Blancos é enorme.

- Endrick está muito bem, como estão todos os outros. Ele está se adaptando muito bem aqui. Ele tem qualidades impressionantes e terá os minutos que merece, mas tem que ter em conta também a competição por espaço que existe nesta equipe. - afirmou Carlo Ancelotti.

Endrick ainda não estreou oficialmente com a camisa do Real Madrid: ele esteve no banco nas duas partidas da temporada 2024/25, na vitória sobre a Atalanta, pela Supercopa da Uefa, e no empate contra o Mallorca. Ancelotti preferiu montar o trio de ataque com Rodrygo, Vini Jr. e Mbappé.

Endrick não recebeu tantas oportunidades quanto se esperava nos amistosos de pré-temporada (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Desde que chegou, o brasileiro de 18 anos jogou apenas a pré-temporada com o clube espanhol. Ele atuou por apenas 45 minutos diante do Milan (derrota dos espanhóis por 1 a 0) e por 67 minutos na partida contra o Barcelona (nova derrota, dessa vez por 2 a 1).

Diante do Chelsea, com o elenco já quase completo (apenas Mbappé não estava à disposição para o jogo), Endrick permaneceu no banco durante os 90 minutos. Além de não balançar a rede nestes duelos, o atacante foi bem marcado e não conseguiu jogar. Segundo o jornal 'AS', o jogador já estaria cogitando uma mudança de time caso não receba oportunidades durante a primeira metade da temporada europeia.