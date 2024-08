PSG continua limpa no elenco e deve vender mais cinco jogadores

Luis Enrique, treinador do PSG. (Photo by Lou Benoist / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 11:20 • Redação do Lance!

O PSG segue em processo de reformulação de elenco para a temporada 2024-25. Comandante do time, Luis Enrique optou por deixar cinco jogadores fora da lista de relacionados para o duelo contra o Montpellier, nesta sexta (23), pela segunda rodada da Ligue 1. Os defensores Skriniar e Mukiele, além dos meias Ugarte, Danilo Pereira e Carlos Soler devem ser negociados pela diretoria parisiense nesta janela.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

De acordo com o portal francês “Le Pariesien”, o meia espanhol tem conversas avançadas com o West Ham, da Inglaterra, e deve ser vendido por cerca de 23 milhões de euros. Já o volante Manuel Ugarte negocia com o Manchester United há semanas e a expectativa é que a transferência se concretize nesta semana.

PSG estreou com vitória por 4 a 1 na Ligue 1 2024-25. (Photo by LOU BENOIST / AFP)

Com o destino mais nebuloso no momento, Skriniar e Danilo Pereira ainda esperam a definição do PSG sobre as situações. A janela de transferências fecha no dia 30 de agosto.

No início do mês passado, o time francês tinha colocado oito atletas para treinar separado, no intuito de aguardar propostas de transferência. Entre os nomes, Juan Bernat e Renato Sanches eram os mais badalados. O português, inclusive, já acertou o retorno para o Benfica, por empréstimo.

Do outro lado, o PSG segue na busca por melhorar a qualidade do elenco. De acordo com o jornalista Florian Plettenberg, da Sky Sports, o clube chegou a um acordo verbal com Ademola Lookman, destaque da Atalanta na temporada 2023-24. A expectativa é de um acerto nos próximos dias: o nigeriano sequer foi relacionado para a estreia de La Dea no Campeonato Italiano.

+ Ancelotti abre o jogo sobre polêmica envolvendo Rodrygo e o elenco do Real Madrid