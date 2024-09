Guardiola promete escalar reservas do Manchester City na Copa da Liga Inglesa

Guardiola à beira do campo na partida entre Manchester City e Inter de Milão (Foto: Oli SCARFF / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 16:05 • Manchester (ING)

Pep Guardiola não poupou palavras ao criticar mais uma vez o calendário europeu. Em entrevista coletiva após a vitória por 2 a 1 sobre o Watford, que classificou o Manchester City à 4ª fase da Copa da Liga Inglesa, o técnico espanhol declarou que 'não gastará energia' na competição e vai escalar apenas reservas na campanha.

Questionado se ainda tem desejo de conquistar a Copa da Liga, o técnico espanhol disse que os Cityzens vão tentar seguir avançando, mas deixou claro que o torneio não estará no foco da comissão técnica.

- Na próxima rodada (da Copa da Liga), eu já anuncio a vocês: vou jogar com nossa formação reserva. Não vamos gastar energia, podem ter certeza disso. Nós vamos jogar para ir avançando. Não vamos descartar nenhuma competição, nunca faremos isso. Mas a gente jogou (pela Premier League) há 50 horas - declarou Pep Guardiola, em entrevista coletiva.

Ao todo, Guardiola promoveu nove mudanças no Manchester City, em relação ao time que empatou em 2 a 2 com o Arsenal no último domingo (22). Nomes como Erling Haaland ganharam descanso e nem foram relacionados contra o Watford, enquanto atletas como Éderson, Rúben Dias e Bernardo Silva ficaram no banco.

O próximo compromisso do Manchester City será no sábado (28), às 8h30 (de Brasília), contra o Newcastle, no St. James' Park. Os atuais campões da Premier League ainda não perderam no campeonato e lideram com 13 pontos.