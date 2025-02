Neste sábado (15), o Real Madrid empatou com o Osasuna por 1 a 1, no Estádio El Sadar, em Pamplona, pela 24ª rodada da La Liga. A partida foi marcada por muitas críticas a arbitragem, principalmente mo lance da expulsão de Jude Bellingham, aos 39 minutos do primeiro tempo.

Após a partida, o técnico Carlo Ancelotti concedeu coletiva de imprensa e falou da atuação do Real Madrid com um homem a menos, e expôs um bastidor do momento da expulsão do camisa 5 de Madri.

- Foi um jogo em termos de futebol que começamos bem e terminamos bem com um jogador a menos. O cartão vermelho para Bellingham... Acho que ele não entendeu bem o inglês. Ele disse fuck off, ele não disse fuck you. Ele cometeu um erro, a tradução de fuck off em espanhol é "don't fuck with me", não é algo... Aconteceram coisas nesses últimos três jogos que todo mundo viu e não sinto vontade de acrescentar mais porque quero ficar no banco para o próximo jogo -, declarou.

- Eu seria a favor de falar com o árbitro, não com Bellingham. Ele disse a ele 'se isso é uma falta, teria sido um pênalti, não mexa comigo'. O cartão vermelho veio do nervosismo do árbitro. Sobre o que eu deveria falar com Bellingham? Ele não fez nada para ser expulso, absolutamente nada, ele cometeu um erro na tradução e nada mais -, finalizou.

✅ FICHA TÉCNICA

OSASUNA 1 X 1 REAL MADRID

24ª RODADA - LA LIGA

📆 Data e horário: sábado, 15 de fevereiro de 2025, às 12h15 (de Brasília)

📍 Local: Estádio El Sadar, localizado em Pamplona, na Espanha;

⚽ Gols: Mbappé (14'/1ºT) (REA); Budimir (12'/2ºT) (OSA)

🟨 Cartões amarelos: Areso (3'/2ºT), Juan Cruz (6'/2ºT), Oroz (28'/2ºT); Camavinga (12'/2ºT)

🟥 Cartões vermelhos: Bellingham (39'/1ºT)

⚽ ESCALAÇÕES

OSASUNA: Sergio Herrera; Jesús Areso (Rubén Peña), Herrando, Alejandro Catena e Juan Cruz (Bretones); Lucas Torró; Rubén García, Jon Moncayola (Muñoz), Aimar Oroz e Bryan Zaragoza (Moi Gómez); Ante Budimir (Raúl García). (Técnico: Vicente Moreno).

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Raúl Asencio e Fran García; Camavinga e Luka Modrić; Brahim (Rodrygo), Jude Bellingham e Vinícius Júnior; Kylian Mbappé. (Técnico: Carlo Ancelotti).