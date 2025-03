Nas vésperas de jogo crucial pela La Liga, Carlo Ancelotti foi a coletiva de imprensa e fez questão de criticar o calendário do futebol espanhol. O técnico do Real Madrid respondeu uma pergunta sobre o estado físico dos seus jogadores e afirmou que estão em recuperação, porém, por conta do pouco tempo, não estarão em plena forma para o confronto.

O técnico Ancelotti não parece estar aliviado após a classificação nos pênaltis na Champions League. Em coletiva, o técnico criticou o calendário do futebol, afirmando que está sendo feito conforme dinheiro e direitos de televisão, e não na recuperação dos jogadores.

- Não entendo por que vamos jogar neste sábado. Espero que algum dia possamos mudar o calendário. Direitos televisivos e dinheiro vêm em primeiro lugar, e a última coisa na mente de qualquer um é a recuperação dos jogadores - afirmou Carlo Ancelotti em entrevista de coletiva de imprensa.

Calendário do Real Madrid vivo em todas as competições

O técnico complementou que o clube espanhol faz uma temporada histórica, apesar de cansativa. Desde o começo de sua trajetória no Real Madrid, o time nunca ficou vivo por tanto tempo nas três competições principais que joga - La Liga, Champions League e Copa do Rei - e por esse motivo, essa temporada em específico está sendo difícil.

- Apesar de todas as dificuldades, estamos nas três competições mais importantes, o que é algo que nunca aconteceu nos últimos três anos. No meu primeiro ano, fomos eliminados da Copa em janeiro, no segundo ano, fomos eliminados da La Liga, e no ano passado, fomos eliminados da Copa em janeiro novamente. Este ano, estamos vivos em tudo - complementou Ancelotti.

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid (Foto: Marco Bortorello/AFP)

Em seguida, o técnico desabafou sobre o momento e o calendário do Real Madrid. Ancelotti afirmou que a temporada vem do Real Madrid vem sendo estressante, pois não há descanso, somente uma sequência de jogos e poucos dias de descanso. O treinador afirmou que os jogadores não têm tempo para a recuperação e afirmou que até para ele, é difícil.

- É uma temporada estressante, mas por causa do calendário. Não paramos um momento sequer desde janeiro, jogando a cada três dias. Amanhã será o 21º ou 22º jogo do ano, mesmo sendo março. É demais até para mim, que não jogo. Os jogadores não têm tempo para se recuperar. Mas o que você pode fazer? A única maneira é parar, mas eu não quero porque gosto de fazer o que faço - completou o técnico do Real Madrid.