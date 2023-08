Aos 35 anos, Benzema trocou o Merengue pelo Al-Ittihad, pouco menos de um ano após ser eleito melhor jogador do mundo pela revista France Football, em 2022. Companheiro de equipe, Modric não cedeu aos interesses do novo protagonita do futebol mundial e renovou com os espanhóis por mais um temporada.



