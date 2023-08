Doku é a terceira contratação do Manchester City na atual janela de transferências. Além do atacante belga, os Citizens acertaram as chegadas do zagueiro Josko Gvardiol, que estava no RB Leipzig, e do meio-campista Mateo Kovacic, ex-Chelsea. A tendência é que o atual detentor da tríplice coroa vá ao mercado atrás de um meio-campista, visando suprir a ausência de Kevin De Bruyne, que sofreu uma lesão no primeiro jogo da Premier League 2023/24.