O próximo jogo do Real Madrid será contra o Girona, líder da LaLiga, no sábado (30), pela 8ª rodada da competição, em jogo que vale a primeira posição. Conforme adiantado por Ancelotti, Vini Jr deve começar dentre os titulares. O técnico italiano também comentou o momento de outro brasileiro do Madrid, o atacante Rodrygo. O ex-Santos vive um momento de seca no Espanhol, com apenas um gol marcado em 31 finalizações.