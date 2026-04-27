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As semifinais desta Champions colocam frente a frente quatro modelos de jogo que, apesar de conviverem no mesmo calendário, vivem em ecossistemas completamente diferentes. E, por isso mesmo, a margem para erro é mínima. Atlético x Arsenal e PSG x Bayern trazem não apenas choque de ideias, mas choque de ritmos, e em mata‑mata, ritmo costuma valer tanto quanto talento.

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No Simeone x Arteta, o ponto central é simples: quem dita o contexto vence. O Arsenal chega com o jogo posicional mais estruturado da temporada, capaz de empurrar o rival para o último terço com circulação paciente, ritmo forte e pressão coordenada. A equipe de Arteta precisa instalar o jogo no campo do Atlético, criando superioridades pelos lados e sufocando a primeira linha de marcação. Quando o Arsenal consegue transformar o jogo em território, e não apenas em posse, ele se torna letal ao acelerar de fora para dentro.

Simeone sabe como anular Arteta

O problema é que o Atlético sabe perfeitamente como destruir esse tipo de modelo de jogo. Simeone trouxe seu melhor trabalho dos últimos anos: um bloco baixo estreito, linha de cinco agressiva nos duelos e transição que fere logo na primeira ou segunda conexão. Quando o adversário tenta insistir por dentro, o Atlético dobra, trinca e congestiona o setor. Quando tenta circular por fora, encontra um time que desliza compacto, esperando exatamente o erro que vira contra‑ataque. O duelo estratégico aqui é cristalino: o Arsenal quer jogo instalado; o Atlético quer jogo quebrado.

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Vendo o índice ELO (ver tabela abaixo), que traz um valor de acordo à performance do time, temos o melhor Arsenal de todos os tempos. Ou pelo menos, desde 1950, quando o índice foi criado. Os 2.044 pontos contra os 1.840 do Atleti, colocam os Gunners como franco favoritos. Não é o melhor Atlético da era Simeone, mas também não é o pior.

O campeão da Champions deve sair daqui?

No outro lado da chave, PSG x Bayern promete ser o confronto mais elétrico do calendário europeu. O Bayern de Kompany encontrou identidade: bloco alto agressivo, construção vertical, meias que rompem linhas e uma última linha que trabalha corajosamente no mano a mano. Luis Díaz oferece condução e profundidade, Olise vive o auge técnico da carreira, Kane finaliza com eficiência absurda e Kimmich dita ritmo como poucos. O Bayern, quando entra no modo avalanche, sufoca o rival sem precisar de posse longa: o controle vem da aceleração, não da pausa.

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Só que o PSG chega com um nível de maturidade que não se via nem mesmo nas melhores fases recentes. Luis Enrique montou um time que pressiona alto com coordenação, força erro na saída adversária e transforma posse em domínio territorial. O PSG não é mais um time de momentos; é um time de mecanismos. A posse não é decorativa, ela empurra, estrangula e recupera rápido. E quando recupera no campo rival, machuca com uma velocidade que o Bayern não pode ignorar, especialmente pela fragilidade que Kompany ainda carrega quando sua linha defensiva é atraída demais para o próprio gol.

Vendo a comparação do índice ELO das duas equipes (ver gráfico abaixo), encontramos o segundo melhor PSG da história, ficando atrás apenas do PSG campeão da Champions temporada passada. O que é muito significativo na história deste jovem clube francês. Já o Bayern, por mais avassalador que seja (é o segundo melhor da Europa com 2.020 pontos), já teve pontuações mais importantes. Coisas do gigante da Baviera.

O pano de fundo das duas semifinais é o mesmo: as transições pesarão mais do que nunca. Quem recuperar e atacar rápido vai ter vantagem; quem se expor demais na pressão alta vai pagar caro. O que esperar das semifinais da Champions? O detalhe final é outro: entre Arsenal, Atlético, Bayern e PSG, os quatro chegam com reais chances de levantar o caneco. Não há zebras, e isso traz a "pressão do favoritismo" para todos. E semifinal de Champions não costuma perdoar quem joga pressionado demais.