Existem vitórias e vitórias no futebol. Mas a estrela de um time pronto brilha sempre que é necessário. Gabriel Martinelli contou com a falha de Alisson para recolocar o Arsenal na frente; Trossard colocou os pregos no caixão dos Reds com um leve desvio em Van Dijk e mais um erro do goleiro brasileiro. Triunfo de gente grande em um jogo que poderia definir o futuro dos Gunners na competição.