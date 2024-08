Alvo do Flamengo, Claudinho renova contrato com Zenit e dificulta volta ao Brasil

Claudinho e Wendel renovaram seus contratos com o Zenit até junho de 2028 com opção de extensão até 2029 (Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 10:09 • São Petersburgo (RUS)

Desejo do Flamengo na janela de transferências, Claudinho renovou seu contrato com o Zenit, da Rússia, até junho de 2028. O clube também tem a possibilidade de estender o vínculo por mais um ano.

➡️ Reforços do Flamengo podem jogar nas quartas de final da Libertadores e Copa do Brasil?

➡️ Técnico do Flamengo, Tite é internado no Rio de Janeiro após classificação na Libertadores

O volante Wendel, que também já foi alvo de interesse do Rubro-Negro, acertou sua renovação com a equipe de São Petersburgo nos mesmos termos do meia-atacante. Com isso, a dupla dificulta sua volta ao Brasil no curto prazo.

Dirigente do Flamengo, Marcos Braz nunca escondeu a vontade de contar com Claudinho no elenco de Tite. No entanto, os cariocas não conseguiram entrar em acordo com o Zenit em relação a valores pela volta do camisa 11.

Sem o meia-atacante, o Rubro-Negro busca alternativas no mercado e está de olho na contratação de Gonzalo Plata, do Al-Saad. O clube também concretizou a chegada de Michael e tenta o meia Carlos Alcaraz.