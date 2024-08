Reforços do Flamengo podem jogar nas quartas de final da Libertadores e Copa do Brasil?

Flamengo acertou contratação de Michael, mas busca chegadas de pelo menos mais dois reforços (Gilvan de Souza / CRF)







Escrito por João Brandão • Publicada em 23/08/2024 - 09:44 • Rio de Janeiro (RJ)

No fim da janela de transferências, o Flamengo acertou a contratação de Michael, mas busca concretizar outras chegadas. Os nomes de Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata são tratados como prioridades no clube.

No entanto, os reforços poderão atuar nas retas decisivas da Libertadores e Copa do Brasil? Nas duas competições, o Rubro-Negro está classificado na fase de quartas de final, e o Lance! explica a situação dos jogadores.

De acordo com o Manual de Clubes da Libertadores, o Flamengo pode substituir até três jogadores da lista de 50 atletas inscritos na competição. Com isso, Michael, Alcaraz e Plata podem atuar nos últimos cinco jogos do torneio continental caso o clube execute as compras do argentino e do equatoriano.

Com a classificação sobre o Bolívar, o Rubro-Negro encara o Peñarol nas quartas de final em confrontos de ida e volta. O duelo de ida será no Rio de Janeiro, enquanto a volta acontecerá em Montevidéu, no Uruguai.

Segundo o regulamento da Copa do Brasil, os clubes podem inscrever novos jogadores até o dia nove de setembro. Com isso, o Flamengo poderá utilizar seus reforços, uma vez que a janela de transferências se encerra no dia dois de setembro.

Inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, Michael pode entrar em campo no confronto de ida contra o Bahia, que acontece na quarta-feira (28). O confronto de volta ocorre no dia 12 de setembro após o fim da Data Fifa.

Dessa forma, o Flamengo poderá contar com os novos reforços que chegarem ao Ninho do Urubu nas três competições em que segue vivo. O clube busca dar uma resposta aos torcedores e fortalecer o elenco, que sofre com lesões na reta final da temporada.