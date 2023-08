O QUE VEM POR AÍ?

O Real Madrid iniciou a campanha na La Liga com uma vitória convincente de 2 a 0 sobre o Athletic Bilbao, e agora a equipe está determinada a conquistar mais três pontos para continuar na parte de cima da tabela. No entanto, o time Merengue terá alguns desfalques importantes para o confronto. Os jogadores titulares Thibaut Courtois e Éder Militão estão fora devido a lesões no ligamento cruzado anterior do joelho, enquanto Arda Güler também está ausente após passar por uma artroscopia. Apesar dessas ausências, o Real Madrid exibe um elenco talentoso e buscará continuar seu início vitorioso na La Liga.



