O início da temporada 2023/24 para o Al-Nassr não está sendo como o planejado. Apesar do título da Copa Árabe, o time de Cristiano Ronaldo acumula duas derrotas seguidas no Campeonato Saudita e segue sem pontuar. Na tarde desta sexta-feira (18), os donos da casa perderam por 2 a 0 para o Al-Taawoun, com gol de Tawamba, ainda no primeiro tempo, e Ahmed Bahusayn, nos acréscimos da segunda etapa.