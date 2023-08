Com este resultado, os bávaros lideram o Campeonato Alemão, provisoriamente, com três pontos. Na próxima rodada, no domingo (27), vai enfrentar o Augsburg, às 12h30 (de Brasília), no Allianz Arena.



+ Com Neymar e quatro jogadores que atuam no Brasil, Fernando Diniz convoca Seleção para início das Eliminatórias; Paquetá é cortado