Ídolo do Liverpool, Alisson segue sendo um dos principais destaques dos Reds. Na atual temporada, em quatro jogos, são apenas três gols sofridos, fato que faz com que a equipe ocupe a terceira colocação na tabela de classificação e que ostente a segunda melhor defesa da competição, atrás apenas do líder Manchester City, que sofreu dois tentos. Além disso, o camisa 1 já salvou o time 18 vezes, quinto maior índice do ranking, atrás apenas do compatriota Neto (19), do português José Sá (20), do inglês Wes Foderingham (20) e do alemão Bernd Leno (22).