Neymar e a influenciadora Bruna Biancardi anunciaram a gravidez do primeiro filho do casal e em junho, durante um chá revelação luxuoso, eles descobriram que seria uma menina. O jogador de 31 anos já é pai de Davi Lucca, fruto do primeiro relacionamento do craque, Davi tem 11 anos. Dois dias após o anúncio do sexo do bebê, Bruna postou nas redes sociais que o nome da filha será Mavie.