- Sim, considerando as peculiaridades do caso, na hipótese de condenação, há o risco de que ele seja preso. Pelas notícias divulgadas, em tese ele teria cometido os crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), com pena de 3 meses a 3 anos, ameaça (art. 147 do CP), com pena de 1 a 6 meses, violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP), com pena de 6 meses a 2 anos, e, até mesmo, a depender do que for provado com relação ao suposto aborto, aborto provocado por terceiro (art. 125 do CP), com pena de 3 a 10 anos - disse o doutor