Algoz do Flamengo, Muslera se aposenta após derrota na Libertadores
Aos 40 anos, Muslera não volta para a próxima temporada com o Estudiantes
Algoz do Flamengo, Fernando Muslera anunciou sua aposentadoria após a derrota do Estudiantes na final da Libertadores para o Palmeiras. Aos 40 anos, o goleiro uruguaio encerra sua carreira e não retorna para a próxima temporada.
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- Agradeci aos meus companheiros de equipe pelo esforço e trabalho duro. No ano e meio em que estive no clube, competimos pela glória. Estou saindo extremamente feliz. Este é o fim da minha carreira. Saber que não há melhor maneira de terminar do que esta. Encerrar minha carreira nesta estádio, onde tudo começou. Com os torcedores do Estudiantes, a quem agradeço imensamente pelo sacrifício que fizeram para estarem aqui. Meu coração está muito feliz, independentemente do resultado, por tudo o que conquistamos.
Na semifinal da Libertadores, Muslera teve um papel decisivo no confronto com o Flamengo, tendo defendido três cobranças de pênaltis no Maracanã e garantido o Estudiantes na decisão da Libertadores. Na final, o uruguaio defendeu três finalizações, mas foi superado por Ramón Sosa, que fez o gol do título do Palmeiras.
Contratado em julho de 2025 pelo clube argentino, Muslera havia assinado vínculo com o Estudiantes até dezembro de 2026. O uruguaio só permaneceria por mais algum tempo em campo caso os argentinos vencessem a competição e disputassem a Copa Intercontinental, em dezembro.
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