Julian Nagelsmann é o técnico da Alemanha (Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/05/2024 - 09:52 • Berlim (ALE)

País sede desta Eurocopa, a Alemanha divulgou, nesta quinta-feira (16), a lista dos convocados para disputar a competição entre seleções europeias. O técnico Julian Nagelsmann chamou 27 jogadores, extrapolando os limites permitidos pela Uefa. Para esta edição, a União das Associações Europeias de Futebol permite às seleções de ter entre 23 e 26 jogadores.

Os jogadores que a Seleção Alemã convocava foram revelados aos poucos: Toni Kroos, do Real Madrid, retornou à equipe nacional há dois meses, depois de mais de quatro anos sem defender a camisa. Ficaram fora nomes como Mats Hummels, do Borussia Dortmund, que foi o destaque das semifinais da Champions League contra o PSG, sendo melhor jogador em ambos os jogos, e Goretzka, do Bayern de Munique.

A Eurocopa se inicia em no dia 14 de junho, e Nagelsmann, por ter convocado um jogador a mais, precisará fazer cortes para se adequar ao limite concedido pela Uefa. Veja a lista dos convocados da Alemanha para a competição:

Goleiros: Baumann (Hoffenheim), Neuer (Bayern de Munique), Nübel (Stuttgart) e Ter Stegen (Barcelona)

Baumann (Hoffenheim), Neuer (Bayern de Munique), Nübel (Stuttgart) e Ter Stegen (Barcelona) Defensores: Anton (Stuttgart), Henrichs (RB Leipzig), Kimmich (Bayern de Munique), Koch (Eintracht Frankfurt), Mittelstädt (Stuttgart), Raum (RB Leipzig), Rüdiger (Real Madrid), Schlotterbeck (Borussia Dortmund) e Tah (Bayer Leverkusen)

Anton (Stuttgart), Henrichs (RB Leipzig), Kimmich (Bayern de Munique), Koch (Eintracht Frankfurt), Mittelstädt (Stuttgart), Raum (RB Leipzig), Rüdiger (Real Madrid), Schlotterbeck (Borussia Dortmund) e Tah (Bayer Leverkusen) Meio-campistas: Andrich (Bayer Leverkusen), Führich (Stuttgart), Pascal Gross (Brighton), Gündogan (Barcelona), Kroos (Real Madrid), Musiala (Bayern de Munique), Pavlovic (Bayern de Munique), Sané (Bayern de Munique) e Wirtz (Bayer Leverkusen)

Andrich (Bayer Leverkusen), Führich (Stuttgart), Pascal Gross (Brighton), Gündogan (Barcelona), Kroos (Real Madrid), Musiala (Bayern de Munique), Pavlovic (Bayern de Munique), Sané (Bayern de Munique) e Wirtz (Bayer Leverkusen) Atacantes: Beier (Hoffenheim), Füllkrug (Borussia Dortmund), Havertz (Arsenal), Müller (Bayern de Munique) e Undav (Stuttgart)

(Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Além de Hummels, outros nomes do time titular do Borussia Dortmund, atual finalista da Champions League, que não estão na lista são Emre Can, Julian Brandt e Adeyemi. Os Aurinegros convocados pelo técnico ex-Bayern foram Schlotterbeck e Füllkrug.