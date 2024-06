Mbappé retorna aos treinos pela França com curativo no nariz; veja vídeo

Mbappé durante treino em Paderborn. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/06/2024 - 14:25 • Paderborn (ALE)

Após fraturar o nariz na vitória contra a Áustria, na última segunda (17), Kylian Mbappé retornou aos treinos da seleção com um curativo no rosto. Na sessão desta quarta, o astro chamou atenção por não estar utilizando máscara protetora e fez um trabalho separado do grupo. Confira:

Mbappé foi registrado por poucos minutos no gramado em Paderborn: ele correu ao redor do trabalho e fez um tímido treino com bola. A tendência é que ele não entre em campo no próximo duelo da França, diante da Holanda, no próximo dia 21.

Mbappé, camisa dez da seleção francesa em treino nesta quarta (19). (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

A lesão ocorreu após Kylian tentar um cabeceio e chocar o nariz com o ombro do zagueiro Danso, da Áustria. Caído no chão, o atacante demorou a se recuperar e saiu de campo com a camisa ensanguentada, dando lugar a Olivier Giroud na reta final do jogo.

Ao final do jogo, ele foi encaminhado para um hospital em Dusseldorf, onde fez exames e teve a lesão constatada. Apesar de ser desfalque no próximo jogo, Mbappé seguirá disponível para os compromissos restantes, auxiliado pelo uso de uma máscara protetora. Nas redes sociais, o astro chegou até a pedir ideias de máscara para utilizar nas partidas.

