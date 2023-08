TROFÉU À VISTA

O Al-Nassr, por outro lado, se reforçou na última janela com o aporte do Fundo de Investimento Público local e tem recebido frutos das contratações. As chegadas de Brozovic, Seko Fofana, Sadio Mané e Alex Telles, além do treinador Luís Castro, elevaram o patamar do time de Cristiano Ronaldo. Na fase de grupos, uma leve dificuldade: empates contra Al-Shabab e Zamalek e uma vitória contra o Monastir colocaram o time na segunda colocação do grupo C. Nas quartas, veio um triunfo positivo por 3 a 1 contra o Raja Casablanca, em atuação dominante, com direito a gol do craque português.