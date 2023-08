Red Bull Bragantino x América-MG: odds, estatísticas e informações do jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana

O duelo de brasileiros na Copa Sul-Americana promete pegar fogo! Red Bull Bragantino e América-MG se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 21h, na Neo Química Arena, pelo duelo de volta das oitavas de final da competição continental. O primeiro jogo terminou empatado por 1 a 1. Na Lance! Betting, a zebra fica por conta do Coelho, com odds a 5.80 em caso de vitória.



Na Lance! Betting, as odds são bem favoráveis a uma vitória do Bragantino, pagando 1.50 na vitória do equipe paulista, com empate a 4.25. Uma vitória do time mineiro tem odds de 5.80.