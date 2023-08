- É preciso continuar avançando na luta pela igualdade, luta que nossos jogadores têm travado com determinação, levando-nos à posição em que nos encontramos hoje. Apelamos ainda ao Conselho Superior do Desporto para que, no âmbito das suas competências, apoie e promova ativamente a prevenção e intervenção face ao assédio ou abuso sexual, machismo e sexismo. A FUTPRO repudia qualquer atitude ou conduta que viole os direitos dos jogadores de futebol e do sindicato que trabalhamos para que atos como os que vimos nunca fiquem impunes, sejam sancionados e sejam adotadas as medidas pertinentes para proteger os jogadores de futebol de ações que acreditamos são inaceitáveis - concluiu.