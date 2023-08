VOANDO BAIXO

Um dos afortunados pelo aporte financeiro do Fundo de Investimento Público local, o Al-Ahli talvez tenha sido o time que melhor se reforçou entre os quatro grandes da Arábia. Com ótimas aquisições em todas as posições, o time parece estar encaixado e vem fazendo ótimas atuações até o momento. Na estreia, vitória por 3 a 1 sobre o Al-Hazem, com hat-trick do brasileiro Roberto Firmino. Já no jogo seguinte, a dose se repetiu: triunfo pelo mesmo placar contra o Al-Khaleej, com um gol de Riyad Mahrez, um de Roger Ibañez e um de Al-Nabet.