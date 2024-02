É dia de CR7 em campo! Al-Nassr e Al-Fateh entram em campo neste sábado (17), às 14h (de Brasília), no Estádio Universitário Rei Saud, em Riade. Segundo colocado, o time de Cristiano Ronaldo e Luis Castro está sete pontos atrás do líder Al-Hilal e segue na corrida pela ponta, enquanto o Al-Fateh, em sétimo, faz campanha consistente na temporada. O jogo terá transmissão do Canal GOAT, no Youtube.