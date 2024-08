Jorge Jesus precisará tomar decisão difícil para inscrever Neymar no Campeonato Saudita; entenda

Jorge Jesus e Neymar em treino do Al-Hilal (Foto: Divulgação / Al-Hilal)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 11:49 • Rio de Janeiro

Jorge Jesus, técnico do Al-Hilal, enfrenta uma dor de cabeça para poder inscrever Neymar para a primeira metade do Campeonato Saudita. Com a chegada de João Cancelo, como novo reforço para a lateral, o time árabe bate o limite de estrangeiros permitidos pela Federação Saudita.

A entidade permite até dez estrangeiros por clube, mas dois deles precisam ter nascido à partir de 2003. Os nove gringos do Al-Hilal, no entanto, tem mais de 21 anos. Dessa forma, caso o clube queira inscrever o camisa 10 brasileiro, o clube precisa vender um de seus jogadores, e segundo a imprensa local, Renan Lodi é candidato.

A equipe de Riade, porém, tem apenas três dias para fechar um eventual negócio do lateral brasileiro, visto que a atual janela de transferências se encerra na próxima segunda-feira (2). Caso não se desfaça de um de seus jogadores, Neymar pode esperar até janeiro para voltar ao Campeonato Saudita.

Neymar pode perder parte do Campeonato Saudita por conta de regulamento da federação (Foto: Atta KENARE / AFP)

Em processo de recuperação após cirurgia no joelho,o jogador sofreu a lesão no dia 17 de outubro do ano passado, enquanto defendia a Seleção Brasileira em duelo contra o Uruguai. Na ocasião, foi constatado um rompimento do ligamento cruzado anterior e do menisco, necessitando de cirurgia. Em maio deste ano, Jorge Jesus projetou o retorno da estrela para o mês de setembro.

Confira abaixo os jogadores estrangeiros do Al-Hilal:

Bono, goleiro (Marrocos)

Koulibaly, zagueiro (Senegal)

Renan Lodi, lateral (Brasil)

João Cancelo, lateral (Portugal)

Rúben Neves, volante (Portugal)

Milinkovic-Savic, meia (Sérvia)

Mitrovic, atacante (Sérvia)

Malcom, atacante (Brasil)

Neymar, atacante (Brasil)