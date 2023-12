O Al Ittihad enfrenta o Al Raed pela 18ª rodada do Campeonato Saudita, neste sábado (23). O time de Karim Benzema precisa vencer para brigar por uma das vagas na Champions League da Ásia. A partida será realizada às 16h45 (Horário de Brasília), com transmissão da TV Band e do Canal GOAT.