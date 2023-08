O interesse do Al-Ittihad, clube da Arábia Saudita, em Mohamed Salah chamou a atenção do mundo do futebol nos últimos dias. O atacante egípcio receberia no futebol do Oriente Médio cerca de 240 milhões de euros, um salário que superaria o de Cristiano Ronaldo. Porém, o Liverpool parece irredutível e não deseja vender a sua estrela para o clube de Benzema, apesar do desejo do atleta em ser transferido.